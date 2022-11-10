Путешествия 10 ноября 2022, 12:13 Россияне рассказали, куда хотят отправиться на новогодние праздники Российский союз туриндустрии: треть россиян отправятся на горнолыжные курорты

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Более 30% российских граждан определились с направлением отдыха на Новый год. Об этом Lenta.ru рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

По словам эксперта, треть россиян планируют отправиться на горнолыжные курорты. Еще некоторая часть предпочла лечебно-оздоровительный отдых и экскурсионный туризм.

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«Например, в Красной Поляне уже до 50 процентов забронированных номеров в отелях. То же самое в горнолыжном курорте Шерегеш», — сообщил Барзыкин.

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Вице-президент добавил, что также активно бронируются туры на горнолыжные курорты в Приэльбрусье, Домбай и Архыз.