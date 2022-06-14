Россияне рассказали, каким должен быть идеальный отпуск

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос, чтобы выяснить, каким россияне считают идеальный отпуск. Оказалось, что четверть россиян хотели бы отпуск длиной в четыре недели. Результатами опроса поделилась «Свободная пресса».

Из результатов опроса следует, что 25% россиян считают, что отпуск должен длиться четыре недели. Еще 23% полагают, что отдыхать нужно две недели, 23% выступают за трехнедельный отпуск. Кроме того, 18% респондентов мало даже четырех недель, а 7% достаточно 10 дней.

В этом году многие страны закрыли небо для российских самолетов, а где-то действуют ковидные ограничения. Однако есть достаточно большое количество стран, в которые поехать легко, в некоторых из них россиянам не нужна виза. Отдохнуть летом можно, например, в Таиланде, Греции, Турции, Египте, на Мальдивах. Также можно отправиться в путешествии по России, где сейчас развивается большое количество программ по поддержке внутреннего туризма.