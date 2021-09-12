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    12 сентября 2021, 09:27

    Россияне рассказали, где планируют праздновать Новый год

    Анастасия Калинина

    Россияне постепенно начали приобретать туры на Новый год. Пока лидируют Красная поляна, Золотое кольцо, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом рассказали представители сервиса Level.Travel.

    Россияне рассказали, где планируют праздновать Новый год

    Средняя цена на новогодние туры по России сейчас составляет порядка 30 тысяч рублей.

    Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что лидером горнолыжной зимы в России является сочинская Красная Поляна, но спрос туда будет зависеть от коронавирусных ограничений.

    «Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу», — рассказал он РИА «Новости».

    Он отметил, что в стране пока вакцинированы порядка 40 миллионов из 140. Это означает, что потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то в Краснодарский край поедут не так много туристов, как хотелось бы.

    Аналитики ранее выяснили, что 60% российских респондентов интересуются перелетами внутри страны. Самой большой популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.