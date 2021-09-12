Россияне рассказали, где планируют праздновать Новый год

Россияне постепенно начали приобретать туры на Новый год. Пока лидируют Красная поляна, Золотое кольцо, Подмосковье и Санкт-Петербург. Об этом рассказали представители сервиса Level.Travel.

Средняя цена на новогодние туры по России сейчас составляет порядка 30 тысяч рублей.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что лидером горнолыжной зимы в России является сочинская Красная Поляна, но спрос туда будет зависеть от коронавирусных ограничений.

«Въезд туда сопровождается историей с вакцинацией, которая пока не снята. Многие туристы, которые обычно в сентябре бронируют Новый год, взяли паузу», — рассказал он РИА «Новости».

Он отметил, что в стране пока вакцинированы порядка 40 миллионов из 140. Это означает, что потенциальный рынок сократился больше чем в три раза. Если ограничения не будут сняты, то в Краснодарский край поедут не так много туристов, как хотелось бы.

Аналитики ранее выяснили, что 60% российских респондентов интересуются перелетами внутри страны. Самой большой популярностью пользуются рейсы в Москву и Санкт-Петербург, замыкает тройку лидеров Сочи.