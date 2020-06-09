Россияне рассказали, где планируют отдыхать этим летом

Среди домашних курортов в лидерах оказался Крым. Его выбрали 26,5% респондентов. Следом расположились курорты Краснодарского края (25,2%), Алтая (7,8%) и Байкала (5,9%).

При этом более половины россиян (52%) заявили, что не рассматривают возможность внутреннего туризма, если границы в этом году не откроют.

«23,4% привлекают страны ближнего зарубежья — речь идет о Прибалтике, Армении и Болгарии. 14,8% отправятся в Африку, 12,6% в Азию. 5,6% хотели бы побывать в Америке, а 5,5% полетели бы в Австралию», — рассказали аналитики.