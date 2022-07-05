Россияне рассказали, чего опасаются во время поездки в отпуск

Летом многие россияне отправляются в отпуск на море. Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, чего больше всего боятся жители страны, когда отправляются на отдых.

Около 13% респондентов заявили, что во время поездки в другую страну больше всего опасаются акул, ядовитых рыб и других опасных морских гадов. Те, кто проводит дни отдыха не только на море, заявили, что также опасаются хищных зверей и опасных рептилий.

При этом большая часть опрошенных (30%) отметили, что боятся разбиться на самолете или поезде. Еще 23% опасаются неизвестных заболеваний, а также попасть в медицинское учреждение.

«Больше всего боюсь, что дети в поездке заболеют, тогда уже будет не до отпуска», — рассказала одна из опрошенных.

Примерно 16% респондентов заявили, что боятся потерять свои вещи, а 9% отметили, что опасаются быть ограбленными.

Еще 8% рассказали, что опасаются утонуть, 7% — заблудиться, а 4% выбрали вариант «другое».

При этом 21% респондентов заявили, что вовсе ничего боятся.