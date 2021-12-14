Москвичи раскупили билеты на поезда в регионы перед Новым годом

Билеты на поезда из Москвы в ряд регионов России на последнюю неделю года полностью раскуплены. Об этом сообщают «Известия».

По словам экспертов, в целом новогодние разъезды в России пройдут в две волны: первые туристы прибудут в пункт назначения 30–31 декабря и покинут его 2–3 января. Вторая волна заезжает 3–4 января и отдыхает до конца каникул. Рейтинг популярных направлений возглавляет прибрежный кластер Сочи. Следом идут Кавминводы и Крым.

«Сейчас там низкие цены, из-за того что купаться нельзя. Тем не менее погода очень теплая, есть много развлечений — например, „Сочи Парк“ с аттракционами. Поэтому Сочи популярнее Крыма, где и погода прохладнее, и инфраструктура попроще», — рассказал гендиректор одного из туроператоров Сергей Ромашкин.

В то же время, сейчас невозможно купить билеты на поезда в Пермь, Екатеринбург и Великий Устюг, отправляющиеся с 27 по 30 декабря. При этом в Череповец, к примеру, можно уехать в самый канун праздников. Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период новогодних и рождественских каникул компания РЖД назначила более 500 дополнительных поездов.

По словам экспертов, новогодние каникулы являются пиковым временем для поездок по стране. Часть населения стремится вернуться на праздники на свою малую родину, другие используют каникулы для путешествий. При этом они отмечают, что спрос в этом году сохраняется на уровне 2020 года.

Ранее сообщалось, что Всемирная туристская организация включила Россию в пятерку лидеров по темпам восстановления внутреннего туризма. По мнению отечественных экспертов, внутренний туризм уже вышел на доковидный уровень, а выездной можно сейчас оценить примерно как половину от уровня, который был до пандемии.