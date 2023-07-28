Путешествия 28 июля 2023, 13:46 Россияне продолжили отдыхать в Кемере, несмотря на лесные пожары Вице-президент АТА Мкртчян: пожары в Кемере не сказались на продаже туристических путевок Ondrej Bocek / Unsplash

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Несмотря на лесные пожары в Кемере, россияне продолжили отдыхать на этом турецком курорте, заявил вице-президент Альянса турагентств Алексан Мкртчян. По его словам, стихийное бедствие пока никак не отразилось на продаже туров, сообщил «Интерфакс».

По словам Мкртчяна, в поселке Кириш нет ни дыма, ни гари, в Кемере туристы чувствуют гарь, но дыма нет. Хуже ситуация в Бельдиби и Гейнюке.

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«Но по продажам мы не видим проседания, как люди любили Кемер, так и любят», — подчеркнул вице-президент АТА.

Он уточнил, что компании готовы предлагать россиянам путевки на другие курорты в Турции, однако путешественники все равно выбирают Кемер. Это место нравится им из-за находящихся рядом с морем гор.

Гендиректор TEZ Tour Воскан Арзуманов подтвердил, что Турция остается самой популярной страной для отдыха. Республика лидирует с большим отрывом от других государств, отметил он.

В скором времени могут ввести безвизовый режим с Китаем, рассказал вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. По его мнению, это позволит увеличить число отдыхающих в КНР туристов.