Россияне предпочли ездить на такси до отелей на отдыхе

Российские путешественники предпочитают добираться до отелей из аэропорта и вокзалов на такси. Причем женщин, которые готовы сэкономить и проехать на общественном транспорте, больше, чем мужчин.

Как сообщило РИА «Новости», женщины в 35% случаев предпочитают добраться от вокзала или аэропорта до отеля на такси. По 33% — на общественном транспорте и с помощью трансфера, заказанного им туроператором. Мужчины предпочитают такси в 44% случаев, на общественном транспорте добираются 32%, а трансфером — 22%.

9% ответили, что не беспокоятся о том, как добираться, поскольку чаще всего их встречают друзья или родители.

Россияне стали меньше отдыхать летом Подробнее

Выяснилось также, что в ходе путешествий мужчины в два раза чаще арендуют автомобиль, чтобы доехать до гостиницы. Они, кроме того, охотнее знакомятся в поездках, что позволяет им потом разделить с попутчиком счет на такси. А с помощью попутной машины добираются только 1% опрошенных.

Исследование проводил Ostrovok.ru. Специалисты опросили более 1500 пользователей в соцсетях, задав им вопрос о том, каким способом они добираются до отелей и аэропортов.