Россияне пожаловались на «ад на земле» в самолете в аэропорту Шарм-эш-Шейха

Почти два часа провели туристы из Красноярска на борту самолета в аэропорту египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Они рассказали, что из-за неработающих кондиционеров температура в салоне превысила +40 градусов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Как пояснила одна из пассажирок, улетающих пустили в самолет, но сам вылет задержали. В результате 300 человек сидели в духоте.

«Температура в самолете была больше +40 градусов. Кондиционеры работают только при включенных двигателях, соответственно, мы наслаждались адом на земле», — заявила туристка.

По ее словам, спасались от жары водой, влажными салфетками. Спустя некоторое время к жаре добавился еще и запах канализации.

«Бонусом было отсутствие вытяжки ароматов канализационной системы. Воняло от нас и туалета», — поделилась своими возмущениями пассажирка.

После недовольным россиянам объяснили, что воздушная гавань была перегружена, поэтому экипаж долго не мог получить разрешение на вылет. Без команды от диспетчера запустить двигатели, а с ними и кондиционеры они не могли.

Туристы из Новосибирска уже сутки не могут вылететь из аэропорта Антальи. Речь идет о рейсе авиакомпании Pegas Fly, чей вылет уже несколько раз переносили. Всего в здании воздушной гавани собрались 280 пассажиров. В новосибирском представительстве пояснили, что проблема связана с самолетом. В ближайшее время в Анталье сядет борт, который привезет новых туристов, а улетающих заберет домой.