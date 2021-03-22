Россияне потратили на туры с кешбэком более 1 млрд рублей за четыре дня

За четыре дня россияне потратили на туры с кешбэком более одного миллиарда рублей. Об этом рассказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«За первые четыре дня программы туристы купили туров и проживания на более чем один миллиард рублей. По условиям программы гражданам вернулось уже более 200 миллионов рублей», — передала ее слова газета «Ведомости».

Догузова также отметила, что динамика спроса превышает прошлогодние показатели программы в 2,5–3 раза.

Как выяснилось, чаще всего туристы покупали путевки в Краснодарский край, Крым и Московскую область. Также популярными направлениями стали Ставрополье, Алтай, Санкт-Петербург, Москва, Калининградская область, Татарстан и Тюменская область.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь на 18 марта. Приобрести тур можно будет до 15 июня. На эту программу государство выделило два миллиарда рублей. В рамках нее длительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Важно: кешбэк начисляется только за поездки, которые были оплачены картой «Мир».