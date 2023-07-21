Путешествия 21 июля 2023, 22:45 Россияне поставили рекорд по турпотоку на Кубу АТОР: с января на Кубе побывало больше россиян, чем за весь 2022 год Unsplash

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Россия вошла в топ-5 рынков въездного туризма Кубы по итогам первых шести месяцев 2023 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Кубу с января по июнь 2023 года посетили 67,6 тысячи туристов из России, это на 45% больше, чем годом ранее», — указали в публикации.

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По словам советника по туризму посольства республики в России Кристины Леон Изнаги, по числу туристических прибытий в первом полугодии текущего года Россия заняла четвертое место. Лидирующие места в рейтинге заняли Канада и США.

В 2022 году российский турпоток на Кубу насчитывал порядка 54 тысяч визитов. В феврале российские авиакомпании приняли решение приостановить рейсы на Кубу и возобновили их только в октябре.

Согласно прогнозам посольства РФ на Кубе, по итогам 2023 года эту страну посетит около 100 тысяч российских туристов. «Аэрофлот» запустил прямые рейсы на Кубу с 1 июля. Продолжительность полета из Москвы в Варадеро составляет более 6,5 часов.