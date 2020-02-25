Россияне полюбили пересадки. Так дешевле и интереснее

Россияне в последнее время полюбили стыковочные авиарейсы. Эксперты считают, что из-за их более щадящей цены, чем прямые перелеты. По статистике, 17% бронирований приходится на рейсы с пересадками.

По мнению экспертов, россияне таким образом пытаются сэкономить. Кроме того, во время стыковки можно выйти и прогуляться по незнакомому городу, но это не всегда. Как рассказали сами туристы, главной причиной бронирования рейсов с пересадками остается желание сэкономить: по сравнению с прямым перелетом экономия может составлять несколько тысяч рублей, а это уже ощутимо.

Еще одна причина, по которой россияне выбирают пересадки — элементарное отсутствие прямого авиасообщения между конечными точками. Впрочем, с возрождением региональной авиации этот недостаток может и исчезнуть. Зато не исчезнет еще одна причина, по которой наши соотечественники выбирают пересадки: уместить два путешествия в одно.

Еще 10% путешественников заявили, что стыковочный перелет позволяет им отдохнуть от дороги. Дальние перелеты лучше разбить на несколько небольших, тогда меньше устаешь от дороги. Например, лететь на Мальдивы, в Таиланд или на Бали проще с остановками в Дубае, Дохе или Стамбуле, указала «Лента.Ру».