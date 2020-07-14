14 июля 2020, 18:35
Россияне пока не смогут попасть в страны, которые открыли границы
Россияне пока не смогу попасть за рубеж, в страны, которые открыли границы. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на эксперта Общественной палаты по туризму Романа Бобылева.
Он пояснил, что сначала придется дождаться решения Минтранса, Росавиации, Роспотребнадзора. А пока на данные направления нет авиабилетов.
«Всем очевидно, что туда долететь можно только на самолетах. Нет такой возможности», — заключил Бобылев и уточнил, что этот вопрос должен решиться в скором времени.