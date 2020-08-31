Россияне перестали покупать долгосрочные туры из-за слухов о карантине

Спрос на туры резко упал среди россиян из-за слухов о повторном введении коронавирусных ограничений. Туристы стали бронировать билеты с выездом не позднее ближайшего месяца.

«В турагентствах практически остановились продажи туров в глубину. Бронирования на зиму идут весьма вяло, максимальная глубина продаж — месяц. Туристы опасаются, что в России может быть повторно введен карантин с 20 сентября, и они потеряют деньги», — привел «Интерфакс» сообщение Ассоциации туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что туристический рынок все еще находится в нестабильном состоянии. Пока никто точно не знает, когда именно откроют все границы, и как будет дальше складываться ситуация с коронавирусом. Более того, в соцсетях стали гулять сообщения о карантине.

«Эти слухи появились еще в мае, так что это — стопроцентный фейк. Очевидно, что динамика продаж туров станет прямо противоположной в случае стабильной ситуации после 20 числа, поскольку копится отложенный спрос. Но сейчас глубина бронирования — в среднем семь дней», — пояснили в ассоциации.

Россияне не спешат покупать зимние туры. Специалисты ожидают, что спрос увеличится в конце сентября. Сейчас билеты бронируют на Красную Поляну и курорты Кавминвод.