Россияне перестали бронировать туры заранее

Россияне продолжают опасаться, что границы закроют еще раз. В связи с этим люди покупают туры только на ближайшие несколько недель.

Жители России осторожно реагируют на сообщения об открытии границ, активно следят за новостями и если бронируют какие-то билеты, то только на ближайшее время — примерно две недели. Это касается даже одного из самых популярных направлений — Турции, сообщила газета «Известия».

«Тех, кто решается покупать туры на осень, меньше, чем обычно. Хотя раньше глубина бронирований Турции была очень высокой, в последние годы ряд компаний даже смог поддерживать круглогодичные программы перелетов на направлении», — сказала «Известиям» заместитель председателя комитета по туризму «Опора России» Татьяна Дмитрова.

Россиян после возобновления транспортного сообщения заинтересовала такая страна, как Танзания. В первые несколько дней после этой новости люди стали активнее искать информацию об условиях отдыха и ценах в этом регионе — количество запросов увеличилось на 70%. Такая тенденция длилась недолго, и россияне переключились на привычные направления.