Россияне определили лучшие поезда 2020 года

Российские туристы назвали лучшие поезда, на которых им довелось путешествовать в 2020 году. Путешественники оценили общее впечатление, отношение персонала, состояние и новизну вагона, чистоту туалета.

Специалисты компании изучили более 100 тысяч откликов, которые пассажиры оставили после поездок с 1 января по 31 декабря 2020 года по 258 маршрутам, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Туту.ру. По результатам исследования был составлен рейтинг лучших составов.

Каждый поезд получил среднюю оценку по десятибалльной шкале. Лидером рейтинга стал состав, курсирующий между Ростовом-на-Дону и Новороссийском.

Железнодорожные поездки в прошлом году положительно оценили 88% туристов. Этот показатель за последние три года вырос на 6%. Особое внимание пассажиры обращают на чистоту, удобство кресел в сидячих вагонах и полок в купе и плацкарте. Отдельное внимание уделяется туалетам, пассажиры отмечают своевременность их уборки.

Из минусов респонденты отметили нехватку розеток, и нестабильно работающий во многих составах Wi-Fi.

Туристы уже начали активно выбирать направления для отдыха весной. Чаще всего путешественники выбирают Ялту и Севастополь. При этом также россияне любят посещать Сочи и Петербург. В десятку наиболее востребованных направлений попал Шерегеш, а также Пятигорск, Казань, Лахденпохья, Москва и Домбай.