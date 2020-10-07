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    07 октября 2020, 08:15

    Россияне объяснили, почему решили не выезжать за границу в отпуск

    Александра Ломейко

    Россияне выбирают путешествия внутри страны по нескольким причинам. Некоторые предпочли такой отдых из-за пандемии коронавируса, но больше половины остановили свой выбор на нем из-за любви к родине.
    Россияне объяснили, почему решили не выезжать за границу в отпуск

    По этой причине отправились в поездки по стране 58% респондентов, показало исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. На его результаты сослался сайт RT.

    Участники опроса признались, что закрытие границ из-за распространения СОVID-19 стало не единственным фактором, который повлиял на отпускные планы.

    Поездки по России 17% опрошенных выбрали, потому что у них отсутствовала виза. Еще 9% россиян невыездные, поэтому вариантов у них не так много.

    Среди 16% респондентов некоторые заявили, что ездили к родным или просто любят определенные регионы.

    Каждый второй россиянин — 44% — смог съездить отдохнуть. До конца года в туристические поездки планируют отправиться еще 13% наших соотечественников.

    В проведенном сервисом опросе участие приняли 1,7 тысячи респондентов.

    Туризм активно развивается в Подмосковье. Регион уже может предложить желающим посетить множество достопримечательностей и занятия на любой вкус.

    Новости SMI.FM