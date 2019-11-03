Россияне объяснили отказ от путешествий в 2019 году

Аналитики опросили 4 265 соотечественников. Оказалось, что четверть из них уже вернулись из тура или запланировали его на оставшееся дни года. А остальные объяснили, почему не смогли отправиться в путешествие.

Опрос показал, где россияне хотят встретить Новый год Подробнее

Каждый второй (58%) пользователь сервиса отказался от поездки из-за материальных проблем. Кроме того, россияне тратили сэкономленные деньги на выплаты по ипотечному или другому кредиту — таких 7%. Столько же путешественников остались дома, чтобы приглядывать за котом или ухаживать за близким родственником.

Помимо этого по 6% голосов набрали следующие ответы: помешала работа и просто не хотелось. Проблемы со здоровьем и накопившиеся домашние дела помешали 5% вырваться из привычного круга.

Некоторые откладывают поездку на неопределенный срок из-за отсутствия компании (4%). А мечты 2% опрошенных рухнули по причине запрета на выезд из страны.