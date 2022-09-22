Ограничения на поездки за границу из-за частичной мобилизации не вводили — Ростуризм | 360°

Путешествия 22 сентября 2022, 23:51 Поделиться Telegram

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Viber Ограничения на поездки за границу из-за частичной мобилизации не вводили — Ростуризм Глава Ростуризма Догузова: ограничений на выезд из-за частичной мобилизации не вводили РИА "Новости"

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Никаких ограничений на выезд за границу в условиях объявленной частичной мобилизации не вводилось, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале. Она посоветовала дождаться соответствующих официальных разъяснений.

«Получаю большое количество вопросов по поводу выезда за рубеж в условиях частичной мобилизации. По нашим данным, на текущий момент никаких ограничений на выезд за границу не вводилось», — написала Догузова.

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Исходя из той информации, которая есть у ведомства, если россиянин не получили повестку, он может свободно отправиться в поездку, добавила она.

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«Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — сказала глава Ростуризма.

Частичную мобилизацию объявил президент Владимир Путин 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уже отдал региональным властям распоряжение обеспечить выполнение поручения главы государства.

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