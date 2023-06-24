Путешествия 24 июня 2023, 15:41 Россияне не отказались от поездок на юг после перекрытия трасс АТОР: россияне не отказались от поездок в Крым и Краснодарский край после закрытия дорог РИА «Новости»

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Запланировавшие поездку на юг на собственных машинах российские туристы не стали отменять бронирования в отелях на курортах Крыма и Краснодарского края после сообщения о перекрытии дорог. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР) сообщил ТАСС.

В организации подчеркнули, что не увидели отмены броней в гостиницах Анапы, Геленджика и Крыма от туристов, которые добираются до мест отдыха на собственном транспорте.

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Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин пояснил, что пока туристы ждут развития ситуации с возможностью проезда.

«Сейчас мы просим отельеров дождаться туристов, которые могут опоздать ко времени заезда из-за пробок. По нашей информации, туристы, которые едут сегодня в Анапу, все же находят дальние объезды» — заявил он.

Ромашкин пояснил, что говорить об отмене уже существующих броней пока рано, но возможно сокращение общего туристического потока на юг из-за сложной ситуации с транспортом.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил, что экстренные службы закрыли движение на участке транспорта на трассе М-4 «Дон» с 464-го по 777-й километр. Он подчеркнул, что в случае появления заторов водителей и пассажиров волонтеры обеспечат питанием, водой и всеми необходимыми вещами. Еще один участок этой федеральной трассы закрыли на границе Липецкой и Воронежской областей.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей отказаться от поездок по дорогам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». В ведомстве добавили, что для движения транспорта закрыли мост через Оку около городского округа Серпухов на Симферопольском шоссе.