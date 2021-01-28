Россияне назвали суммы, потраченные на отдых в 2020 году

Россияне рассказали, сколько потратили на отдых в России в прошлом году. Большинству отпуск обошелся от 30 до 40 тысяч рублей на человека.

По результатам исследования сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, которое оказалось в распоряжении RT, такую сумму потратили 17,3% респондентов.

Около 16,8% опрошенных признались, что отдых в России им обошелся в сумму от 20 до 30 тысяч рублей на человека. Менее чем за 20 тысяч рулей удалось съездить в отпуск 16,3% россиян.

От 40 до 50 тысяч вышли туристические поездки по России 11,2% респондентов. Около 15,2% опрошенных заплатили за отдых на 10 тысяч рублей больше — от 50 до 60 тысяч рублей.

Заплатить за российские курорты от 60 до 70 тысяч и от 70 до 80 тысяч рублей согласились по 6,3% опрошенных.

В копеечку влетел отпуск 1,8% путешественников. Им отдых обошелся в сумму от 80 до 90 тысяч рублей за человека. Около 8,8% респондентов смогли отдохнуть на более чем 90 тысяч рублей.

Отдых в России понравился 89% россиян, участвующих в опросе. Сервис OneTwoTrip исследовал ответы более пяти тысяч человек.