Путешествия 25 июля 2023, 07:46 Россияне назвали страны, которые считают самыми опасными для туризма OZON Travel: россияне сочли США, Францию и Мексику самыми опасными для туризма странами Freepik

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Россияне считают самыми опасными для туризма странами Соединенные Штаты, Францию и Мексику. Таковы результаты опроса Группы Ренессанс страхование и OZON Travel, поступившие в распоряжение РБК.

В онлайн-анкетировании, проводившемся в этом месяце, участвовали 1579 совершеннолетних жителей городов-миллионников России. США опасным для путешествий местом сочли 53% опрошенных, Францию — 49%, Мексику — 48%. В список также вошли Индия и Тунис (по 47%) и даже Турция (45%). Наиболее безопасными россияне назвали Мальдивы и Сейшелы (71% и 68% соответственно), ОАЭ и Кипр (68% и 66% соответственно), а также Китай (65%).

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На вопрос о том, чего именно они опасаются, 28% признались, что появления нового вируса, 21% предположили, что им будет сложно вернуться домой, 11% тревожит негативное отношение местных жителей.

Большинство россиян этим летом путешествуют по родной стране: восемь из 10 бронирований на Ozon Travel приходится на русские города. В пятерку самых популярных туристических направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград. Среди зарубежных направлений чаще всего выбирали Армению, Турцию, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.