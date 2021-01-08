Россияне назвали самый безопасный вид транспорта для путешествий

Специалисты сервиса для путешествий провели опрос среди россиян о самом безопасном виде транспорта для дальних поездок. Большинство людей проголосовали за поезд. Таких ответов набралось 47%.

Согласно результатам опроса, 47% россиян считают, что безопаснее всего путешествовать на поезде. На втором месте в списке респондентов оказался самолет. Этот вид транспорта набрал 35% голосов, пишет RT со ссылкой на исследование.

При этом личный автомобиль назвали безопасным лишь 6% людей. Еще меньше проголосовало за передвижение на автобусе — 2%. Такси и водному транспорту отдали предпочтение всего по 1% россиян. Еще 8% участников опроса признались, что боятся отправляться в дальние поездки на любом виде транспорта. Исследование проводилось среди 1,2 тысячи человек.

Ранее россияне перечислили самые частые цели своих путешествий. Чуть меньше половины (49%) рассказали, что отправляются в поездки, чтобы встретиться с родственниками или друзьями. Около трети туристов выбираются в короткие туры на выходные для смены обстановки.