Россияне назвали самые популярные места для отпуска в 2020 году

Коронавирус поменял планы на отдых многих россиян в этом году. Таким образом, большая часть граждан планирует провести свои отпуска на родине.

«По данным опроса 83% респондентов отметили, что планируют провести отпуск в России, а 17% рассчитывают на отдых за границей», — говорится в совместном исследовании сервисов Работа.ру и Сберавто, пишет РИА «Новости».

Самыми популярными местами для отпусков стали города Крыма — их указали 12% респондентов, Санкт-Петербург — 9%, и Сочи или Адлер — 8%.

При этом в столице собираются провести отпуск 7% проголосовавших, в Анапе — 4%, а в Краснодар намерены отправится 3% респондентов.

Из зарубежных направлений россияне чаще всего указывали Турцию — 3%, столицу Белоруссии и Таиланд выбрали по 2% респондентов.

В общей сложности в опросе приняли участие свыше тысячи человек из всех регионов России.

Поскольку границы сейчас закрыты, а в отпуск хочется, многие путешествуют по России. Делать это совсем необязательно именно самолетом, можно и на машине. Автоэксперты поделились советами для такого вида туризма. Например, с собой нужно брать вещи, исходя из того, куда вы направляетесь. Наличка должна быть обязательно, так как карточки могут принимать не везде. Запас воды должен быть большой.