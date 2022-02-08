Россияне назвали самые «отвратительные» сувениры

Сайт Aviasales составил рейтинг «самых отвратительных» сувениров мира. Об этом сообщило ИА НСН.

К примеру, зародышей ламы или сушеных лягушек можно приобрести на «рынке ведьм» в городе Ла-Пас в Боливии. При этом в Тайланде предлагают попробовать жареного «скорпиона в шоколаде» и батончики из насекомых, однако туристам рекомендуют отказаться от дегустации.

Напитки также попали в данный рейтинг. Например, вьетнамское «змеиное вино» и настойки из ядовитых змей не советуют дегустировать туристам.