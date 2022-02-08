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    08 февраля 2022, 13:47

    Россияне назвали самые «отвратительные» сувениры

    Арина Бобкова

    Сайт Aviasales составил рейтинг «самых отвратительных» сувениров мира. Об этом сообщило ИА НСН.

    К примеру, зародышей ламы или сушеных лягушек можно приобрести на «рынке ведьм» в городе Ла-Пас в Боливии. При этом в Тайланде предлагают попробовать жареного «скорпиона в шоколаде» и батончики из насекомых, однако туристам рекомендуют отказаться от дегустации.

    Напитки также попали в данный рейтинг. Например, вьетнамское «змеиное вино» и настойки из ядовитых змей не советуют дегустировать туристам.