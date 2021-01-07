Россияне назвали самые частые цели своих путешествий

Чаще всего россияне отправляются в поездки, потому что появляется необходимость отправиться в отпуск и сменить обстановку. При этом, только каждый 10-й путешествует дольше двух недель, короткие поездки — до трех дней — выбирает каждый пятый турист.

Специалисты компании Туту.ру провели опрос среди порядка 1200 пользователей, которые отправляются в поездки не менее раза в год, пишет РИА «Новости». Из результатов опроса следует, что российские курорты посещают 65% респондентов.

Чуть меньше половины (49%) опрошенных заявили, что поводом отправиться в путешествие служит поездка к друзьям или родственникам. Около трети российских туристов выбирают короткие туры и любят отправляться куда-то на выходные.

По личным делам и в командировку ездят 17% и 19% участников опроса соответственно. Медицинский туризм выбирают 9% респондентов, а каждый двадцатый путешествует, чтобы посетить игру спортивной команды или концерт любимой группы, уточнило ИА Nation News.

Правительство России разрешило россиянам перенести туры, купленные по программе кешбэка, до конца 2021 года. Это касается регионов, в которых ввели режим повышенной готовности или ЧС. Программа кешбэка стартовала в России в августе 2020 года. Уже 300 тысяч человек получили компенсацию от государства.