Россияне назвали раздражающие вещи при отдыхе в регионах

Больше всего россиян при путешествиях по регионам раздражают плохая инфраструктура, высокие цены и отношение местных жителей. Об этом со ссылкой на исследование SuperJob сообщил РБК.

Меньше всего туристов что-то раздражало в Калининградской области, Дагестане, на Камчатке и в Ставропольском крае.

Опрос проводился среди россиян старше 18 лет, в течение последних трех лет отдыхавших на Кубани, Камчатке, Ставрополье, в Дагестане, Калининградской области, Золотом кольце, на Алтае и в Крыму. Опросили также и жителей из этих регионов.

В Калининградской области на отсутствие инфраструктуры посетовали 18% туристов, высокие цены возмутили 16% путешественников, а климат и насекомые подпортили впечатление для 10% туристов. В Дагестане туристам также не понравилась инфраструктура (13%), мусор и небрежное отношение к природе (10%), а также отношение местного населения (6%). На Камчатке туристов особенно раздражали цены (23%). А в Ставропольском крае, помимо прочего, жаловались на большое количество туристов (16%).

В Крыму основные жалобы туристов связаны с плохой инфраструктурой (33%), высокими ценами (30%) и отношением местных (15%). На Кубани основным раздражителем стали цены (36%), инфраструктура (26%), число туристов (25%) и мусор (24%).

При этом местные жители недолюбливают туристов из-за неуважения к коренным народам, невоспитанности и мусора. Нарекания к внешнему виду приезжих возникают у жителей Дагестана (11%), которые хотят, чтобы туристы одевались достойно. А в Крыму (10%) людям не нравится, что туристы ходят по улицам в купальниках и плавках.

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