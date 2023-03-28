Путешествия 28 марта 2023, 11:57 Россияне назвали лучшие направления для весенних путешествий

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Самыми популярными направлениями среди россиян для весенних путешествий стали Турция, Кавказ и Петербург. Около 65% соотечественников предпочитают ехать туда, где уже тепло, сообщил RT со ссылкой на результаты опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Почти 70% россиян этой весной планируют отправиться в путешествие по России. Для поездок по стране туристы чаще всего выбирают Минеральные Воды, Кисловодск и Санкт-Петербург.

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Около трети опрошенных весной собираются выехать за границу. Там лидирующим направлением стала Турция.