Россияне назвали главный минус путешествий

Больше половины россиян считаю, что у путешествий есть огромный минус — трата денег. 46% туристов не против летать чаще, и быть в отпуске подольше, но на это надо больше средств, поэтому они выбирают менее продолжительные поездки.

Как пишет Lenta.ru, 14% путешественников считают основной проблемой поездок — стресс из-за языкового барьера. Они чувствуют дискомфорт из-за невозможности объяснить местным жителям элементарные вещи, особенно когда нет интернета и, соответственно, google-переводчика.

12% россиян расстраивает лишний вес, с которым они возвращаются из поездок. Причиной его появления они называют обилие жирной еды и малую физическую активность. Еще 10% недовольны послеотпускной депрессией, потому что приходится возвращаться в неприятный климат и на нелюбимую работу.

На последних строчках антирейтинга — кричащие дети (9%) и храпящие попутчики (6%).