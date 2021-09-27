Большинство россиян (75%) заявили, что остались довольны отдыхом этим летом, 23% признались в обратном. Главной причиной разочарования стала невозможность поехать туда, куда действительно хотелось, сообщили эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения по итогам нового опроса.

По данным ВЦИОМ, количество довольных в этом году снизилось по сравнению с 2020 годом (90%), а вот недовольных, напротив, стало больше на 13%. Уровень удовлетворенности летним отдыхом среди россиян показал самый низкий показатель с 2013 года, отметили авторы исследования.

По словам 93% довольных своим отпуском респондентов, они отдыхали в другом городе в России, у 90% россиян, которые проводили время в Крыму, остались приятные впечатления. Не разочаровались в отпуске 89% отдыхавших за границей, довольны остались 83% тех, кто отдыхал на курортах Кубани, и 79% тех, кто уехал на дачу.

Среди тех, кто остался неудовлетворен летним отдыхом, 40% заявили, что не смогли поехать туда, куда хотелось, 13% опрошенных не понравились высокие цены в местах, куда они отправились отдыхать, 9% были разочарованы погодой, такое же количество респондентов было недовольно тем, что отпуск был слишком коротким, претензии у 6% участников опроса вызвало качество сервиса.