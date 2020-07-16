16 июля 2020, 15:09
Россияне начали нарушать правила ради поездки в Турцию
Россияне, которые очень сильно хотят отправиться в отпуск, идут на ухищрения, нарушая правила. Они незаконно въезжают в Белоруссию, а оттуда направляются в Турцию или Египет. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Владимир Болибок, иммунолог, считает, что данные лазейки могут лишь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России.
«Нетерпеливые россияне используют другие способы отдохнуть за границей. Некоторые из них въезжают в Белоруссию и затем вылетают в такие страны, как Египет, Турция и Албания», — приводит слова экспертов ИА Ura.ru.