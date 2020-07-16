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    16 июля 2020, 15:09

    Россияне начали нарушать правила ради поездки в Турцию

    Анастасия Кременчугская

    Россияне, которые очень сильно хотят отправиться в отпуск, идут на ухищрения, нарушая правила. Они незаконно въезжают в Белоруссию, а оттуда направляются в Турцию или Египет. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Владимир Болибок, иммунолог, считает, что данные лазейки могут лишь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России.

    «Нетерпеливые россияне используют другие способы отдохнуть за границей. Некоторые из них въезжают в Белоруссию и затем вылетают в такие страны, как Египет, Турция и Албания», — приводит слова экспертов ИА Ura.ru.