Россияне начали нарушать правила ради поездки в Турцию

Владимир Болибок, иммунолог, считает, что данные лазейки могут лишь ухудшить эпидемиологическую ситуацию в России.

«Нетерпеливые россияне используют другие способы отдохнуть за границей. Некоторые из них въезжают в Белоруссию и затем вылетают в такие страны, как Египет, Турция и Албания», — приводит слова экспертов ИА Ura.ru.