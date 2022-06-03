В Ассоциации Туроператоров России (АТОР) рассказали о возросшем среди российских граждан спросе на туры в Катар. Об этом написало ИА НСН.

Авиакомпания Qatar Airways значительно снизила цены на перевозку клиентов туроператоров из России. В апреле перелет в обе стороны составил менее 75 тысяч рублей.

Эксперты сообщают, что билетов остается немного еще и по той причине, что Доха является популярным транзитным пунктом.