Россияне месяц не могут улететь из Занзибара

Власов сообщил, что 127 российских граждан застряли в Занзибаре. Многие живут на африканском курорте около шести недель. Компания Royal Flight назначала рейс на 24 апреля, однако позже он исчез из графика. Спецборт должен забрать туристов 27 числа.

Материальную помощь на данный момент получили единицы. Выплаты пришли им 7 и 8 апреля. Кому-то они пришли за семь дней, а кому-то за 10.

«Здесь много людей, которые являются так называемыми пакетниками, летевшими от туроператора. Многие туристы звонили перед поездкой в Роспотребнадзор и другие организации, спрашивали, можно ли сюда лететь. Всем было сказано: «Да, спокойно летите, там эпидемиологическая ситуация в норме», — поделился собеседник.