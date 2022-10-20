Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов страны | 360°

20 октября 2022, 09:32
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 городов страны
Росавиация сообщила о продлении ограничения полетов в 11 городов страны
Россияне по-прежнему не могут летать в 11 городов страны. Ограничение на функционирование нескольких воздушных гаваней Росавиация продлила до 28 октября. Об этом сообщили на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 28 октября 2022 года, 03:45 по московскому времени», — сообщили представители Росавиации.
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Мера вновь затронет работу воздушных портов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте. Изменений в этом списке нет с момента прошлых продлений режима временного ограничения полетов с использованием аэропортов в этих городах.
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По заверению представителей Росавиации, воздушные транспортные узлы в других регионах страны работают в привычном графике. Также сотрудники ведомства рекомендовали жителям государства следить за актуальной информацией на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний.
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