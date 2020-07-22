Россиянам станут возвращать часть денег за путешествия по России

Туристы смогут получить часть потраченных на поездки по России денег обратно. Акцию планируют запустить в августе. Чтобы сэкономить, тур нужно будет оплатить картой «Мир».

Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), новую систему стимулирования туристических поездок по России разрабатывают Ростуризм и Национальная система платежных карт (НСПК). Несколько туроператоров уже получили письма о готовящемся проекте.

«На выплату кэшбэка туристам предусмотрена субсидия из федерального бюджета. Таким образом, деньги туристам за поездки по России вернет государство», — говорится в сообщении АТОР.

Популярные российские курорты не будут участвовать в акции летом, так как в это время года у них и так нет отбоя от туристов. Они могут подключиться к программе осенью.

Кэшбэк можно будет получить за тур, в который включены переезд и проживание в гостинице в определенных регионах из списка. Всего в нем 44 субъекта. Длиться тур должен не менее пяти дней, а стоимость — составлять не менее 25 тысяч рублей. Часть денег вернут, если тур приобретут в определенные даты. Поездка должна состояться в определенные сроки.

За тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей предложат вернуть пять тысяч рублей. 10 тысяч рублей вернут за тур от 50 до 75 тысяч рублей. За дорогие путешествия от 75 тысяч рублей кэшбэк составит 15 тысяч рублей.