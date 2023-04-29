Путешествия 29 апреля 2023, 02:25 Россиянам стал доступен еще один популярный курорт АТОР: туроператоры запустили продажи путевок на Хайнань для россиян Unsplash

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Россиянам впервые за три года стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт. Туроператоры начали продавать путевки на китайский остров Хайнань. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В системе бронирования компании China Travel можно выбрать отели в категориях от трех до пяти звезд, а также россинянам предлагают комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.

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Стоимость путевки на июнь с отправлением из Москвы на 12 ночей и размещением в бюджетной трехзвездочной гостинице варьируется от 120 тысяч рублей. За семидневный отдых на Хайнане с заездом на две ночи в Шанхай двум путешественникам придется заплатить от 355 тысяч рублей.

По данным АТОР, сейчас между российскими городами и китайским островом прямого авиасообщения нет. Туристам могут полететь с пересадкой в Пекине на самолете одной из авиакомпаний КНР.

Также при планировании отдыха на Хайнане нужно учитывать расходы на визу. Если подать документы в ближайшие дни, то ее выход может произойти примерно к середине июня, добавили в ассоциации.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что тур на 10 дней за рубеж в летний период в среднем будет стоить 80-90 тысяч рублей на одного человека.