29 апреля 2023, 02:25
Россиянам стал доступен еще один популярный курорт
АТОР: туроператоры запустили продажи путевок на Хайнань для россиян
Россиянам впервые за три года стал доступен еще один зарубежный пляжный курорт. Туроператоры начали продавать путевки на китайский остров Хайнань. Информация об этом появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В системе бронирования компании China Travel можно выбрать отели в категориях от трех до пяти звезд, а также россинянам предлагают комбинированные туры с посещением Хайнаня, Пекина и Шанхая.
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Стоимость путевки на июнь с отправлением из Москвы на 12 ночей и размещением в бюджетной трехзвездочной гостинице варьируется от 120 тысяч рублей. За семидневный отдых на Хайнане с заездом на две ночи в Шанхай двум путешественникам придется заплатить от 355 тысяч рублей.
По данным АТОР, сейчас между российскими городами и китайским островом прямого авиасообщения нет. Туристам могут полететь с пересадкой в Пекине на самолете одной из авиакомпаний КНР.
Также при планировании отдыха на Хайнане нужно учитывать расходы на визу. Если подать документы в ближайшие дни, то ее выход может произойти примерно к середине июня, добавили в ассоциации.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что тур на 10 дней за рубеж в летний период в среднем будет стоить 80-90 тысяч рублей на одного человека.
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