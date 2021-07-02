Россиянам с медотводом от вакцинации рассказали, как отдохнуть в Краснодарском крае

Россияне, которые не могут вакцинироваться по медицинским показаниям и имеют медотвод, смогут отдохнуть в Краснодарском крае с 1 августа. Для этого им нужно предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее чем за три дня до отпуска.

Об этом рассказала журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее слова процитировало РИА «Новости».

Голикова уточнила, что этот вопрос рассмотрели на заседании оперативного штаба. Ранее власти Краснодарского края приняли решение, что с 1 августа курорт смогут посещать только вакцинированные, переболевшие менее шести месяцев назад, а также россияне с отрицательным ПЦР-тестом.

Вице-премьер подчеркнула, что власти региона согласились скорректировать правила для отдыхающих, чтобы максимально комфортно реализовать права граждан на путевки, которые они купили до введения новых правил.

«Мы договорились о том, что постановление главы Краснодарского края будет скорректировано. И начиная с 1 августа наши граждане могут приезжать на территорию Краснодарского края, имея при себе сертификат вакцинированного. В случае, если есть отвод от вакцинации, — ПЦР-тест, действительный 72 часа», — отметила Голикова.

Те граждане, которые прибыли в Краснодарский край не вакцинированными, могут сделать прививку в течение трех дней на территории курорта.