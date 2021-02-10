Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

Российские туристы с 1 марта смогут подавать документы для получения виз на Кипр. Оформить документ можно будет онлайн, а по прилету не отбывать обязательный для иностранцев карантин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства туризма островного государства Димитриса Димитриу.

Он напомнил, что кроме России Кипр открыл свои границы еще для 55 стран. Однако эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в прием туристических потоков.

По словам Димитриу, все страны разделят на три категории в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Туристам из «красных стран» по прилету необходимо показать ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки, а также еще раз сдать анализ прямо в аэропорту.

Для пассажиров рейсов из «оранжевых стран» достаточно просто иметь при себе результаты теста. Туристам из «зеленых стран» можно не проходить тестирование.

Все обязательные анализы в аэропорту туристы будут оплачивать за свой счет. Но в случае выборочного тестирования граждан с любого рейса станет бесплатным. В случае положительного результата туриста отправят на лечение. Счет за лекарства, еду и содержание возьмет на себя правительство.

Всем туристам за сутки до вылета нужно зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. Там же можно забронировать прохождение теста ПЦР за 30 евро в аэропорту Ларнаки или за 32 евро в аэропорту Пафоса.

Президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечал, что до 1 марта попасть на Кипр могут только люди с видом на жительство, гражданством, учебной или рабочей визой. Он подчеркнул, что тестирование в аэропорту не пугает российский туристов, так как они сильно соскучились без путешествий.