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    10 февраля 2021, 21:50

    Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

    Анатолий Минкин

    Российские туристы с 1 марта смогут подавать документы для получения виз на Кипр. Оформить документ можно будет онлайн, а по прилету не отбывать обязательный для иностранцев карантин. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства туризма островного государства Димитриса Димитриу.

    Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам с 1 марта

    Он напомнил, что кроме России Кипр открыл свои границы еще для 55 стран. Однако эпидемическая ситуация внесла свои коррективы в прием туристических потоков.

    По словам Димитриу, все страны разделят на три категории в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Туристам из «красных стран» по прилету необходимо показать ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до поездки, а также еще раз сдать анализ прямо в аэропорту.

    Для пассажиров рейсов из «оранжевых стран» достаточно просто иметь при себе результаты теста. Туристам из «зеленых стран» можно не проходить тестирование.

    Все обязательные анализы в аэропорту туристы будут оплачивать за свой счет. Но в случае выборочного тестирования граждан с любого рейса станет бесплатным. В случае положительного результата туриста отправят на лечение. Счет за лекарства, еду и содержание возьмет на себя правительство.

    Всем туристам за сутки до вылета нужно зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass. Там же можно забронировать прохождение теста ПЦР за 30 евро в аэропорту Ларнаки или за 32 евро в аэропорту Пафоса.

    Президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин отмечал, что до 1 марта попасть на Кипр могут только люди с видом на жительство, гражданством, учебной или рабочей визой. Он подчеркнул, что тестирование в аэропорту не пугает российский туристов, так как они сильно соскучились без путешествий.