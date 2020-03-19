Россиянам рекомендовали временно забыть о зарубежных поездках

Покупать новые туры для поездки в за границу пока не стоит. Как и ожидать окончания действия уже купленных путевок. Такую рекомендацию премьер-министра России Михаила Мишустина повторила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сейчас не время ждать окончания туров, отдыха и уж тем более покупать новые [путевки], а иногда даже по бросовым ценам», — привел ее слова ТАСС.

Захарова уточнила, что эта рекомендация распространяется и на экскурсионные поездки за границу или другие способы выезда.

Россия продолжает останавливать авиасообщение со странами, где неблагополучная ситуация с коронавирусом. Как сообщило РИА ФАН, сегодня стало известно о прекращении полетов в Сербию. Российское посольство попросило всех своих сограждан, что не имеют вида на жительство в этой стране, срочно вернуться на родину.