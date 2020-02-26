26 февраля 2020, 03:17
Россиянам рекомендовали отказаться от поездок на север Италии
Сотрудники российского посольства в Риме рекомендовали россиянам воздержаться от поездок на север Италии без крайней необходимости. Об этом сообщило ИА НСН.
В посольстве сообщили, что никто из граждан РФ, находящихся в Италии, не заразился коронавирусом. Однако россиян предостерегли от поездок в Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью и Пьемонт. Именно там бушует вспышка коронавируса.
По данным АТОР, в Италии находится порядка семи тысяч организованных туристов из России.
По последним данным, число случаев коронавируса на территории Италии достигло 322.