Россиянам рекомендовали отказаться от поездок на север Италии

В посольстве сообщили, что никто из граждан РФ, находящихся в Италии, не заразился коронавирусом. Однако россиян предостерегли от поездок в Ломбардию, Венето, Эмилию-Романью и Пьемонт. Именно там бушует вспышка коронавируса.

По данным АТОР, в Италии находится порядка семи тысяч организованных туристов из России.

По последним данным, число случаев коронавируса на территории Италии достигло 322.