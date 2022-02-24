Россиянам разрешат въезд в Италию с 1 марта

С 1 марта Италия отменит карантина для прибывающих в страну из неевропейских стран. В результате будут сняты ограничения на въезд для российских туристов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник в правительственных кругах Италии.

«Россияне могут приезжать, потому что список стран, разделенных по ограничениям на въезд, по факту больше не существует. Если они вакцинировались препаратом, не одобренным европейским агентством EMA, они должны делать тесты, чтобы получить green pass для похода, например, в ресторан или музей», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что принятое ранее Минздравом распоряжение гласит, что неевропейские граждане будут следовать тем же правилам, что и прибывающие в страну жители Европы.

Данную информацию агентству подтвердили в министерстве туризма Италии.

Ранее глава минздрава республики Роберто Сперанца заявлял, что приехавшие в Италию иностранцы, вакцинированные от COVID-19 препаратом, не признанным на Апеннинах, получат доступ к основным услугам после прохождения теста.