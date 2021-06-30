Россиянам разрешат ездить в Турцию без ПЦР-тестов при одном условии

Туристы из РФ, привившиеся любой российской вакциной от коронавируса, смогут ездить в Турцию без ПЦР-тестов. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

В Турции сертифицированы все российские вакцины от коронавируса. Поэтому россияне смогут въезжать в страну с любым сертификатом, выданным на родине. Но привиться нужно полностью, то есть сделать оба укола. Зато сдавать ПЦР-тест уже не потребуется.

Чавушоглу в среду встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Встреча прошла в Анталье. Чавушоглу по итогам переговоров заявил, что Турция готова полностью обеспечить безопасный отдых для россиян на своих курортах.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Ростуризм ранее призвал россиян страховаться от коронавируса при выезде за рубеж. Потому что в случае болезни лечение в иностранной клинике может обойтись еще дороже, чем сама поездка.

Глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе ранее опровергла слухи о том, что Турцию якобы снова могут закрыть для россиян.