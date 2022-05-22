Россиянам рассказали, в каких случаях можно вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

Вернуть деньги можно даже за невозвратные авиабилеты. В каких случаях это возможно, агентству «Прайм» рассказал заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов.

Средства за авиабилет можно вернуть в случае болезни пассажира, его спутника или смерти близкого родственника. Для подтверждения потребуется медицинская справка или свидетельство о смерти. Однако эти правила Воздушного кодекса работают только с российскими перевозчиками, отметил Максимов. Иностранные компании практикуют страхование.

«Вы также вправе требовать возврата денег, если перевозчик сам не исполнил или исполнил в ненадлежащем порядке свои обязательства по договору с пассажиром», — добавил юрист.

В связи с временным закрытием ряда аэропортов юга России пассажиры могут вернуть деньги за купленные билеты, при этом не важно, возвратные они или нет, подчеркнул юрист.