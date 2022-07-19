Россиянам рассказали, в какие страны можно отправиться на отдых на личном авто

С 15 июля в России сняли все ограничения на выезд за границу по суше. Они были введены еще с начала пандемии коронавируса в 2020 году. Журналисты ИА Nation News рассказали, куда можно отправиться на личном автомобиле за границу и что для этого нужно сделать.

Самой доступной страной для россиян остается Белоруссия. Для въезда гражданам потребуется только российский паспорт. С 28 мая государственный пограничный комитет Белоруссии отменил предъявление сертификата о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста.

Также свободный въезд разрешен и в Казахстан, с которым у России самая протяженная сухопутная граница. Гражданам РФ для въезда потребуется только паспорт.

Чтобы попасть на машине в Грузию, необходимо преодолеть пункт пропуска «Верхний Ларс — Дарьяли», который находится в Северной Осетии. С собой необходимо иметь заграничный паспорт.

Путешественники также могут отправиться на машине в Финляндию, Эстонию и Литву. Для пересечения границы необходим заграничный паспорт с шенгенской визой. Отмечается, что с 10 марта 2022 года Эстония перестала выдавать визы россиянам, а Литва ввела такой запрет с 21 апреля. В связи с этим путешественникам из РФ стоит получать шенгенскую визу другой страны.