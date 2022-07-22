Россиянам рассказали, сколько стоит самый дорогой отель в Сочи

За отдых в самом дорогом отеле Сочи придется заплатить больше двух миллионов рублей. «ФедералПресс» рассказал, что можно получить за такую сумму.

«Текстиль в номерах выполнен придворными мастерами королевы Нидерландов Beatrix — Susanne Loggier и Patrick Brugmann», — сказано на сайте отеля RODINA Grand Hotel и SPA.

На территории отеля расположен фруктовый сад, в котором проживают белки, еноты и ежи. Там есть также несколько бассейнов, баня и косметологические кабинеты. За массаж придется отдать 12 тысяч рублей.