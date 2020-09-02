Россиянам рассказали, при каком условии их пустят на Мальдивы

Туристы смогут попасть на Мальдивские острова при наличии отрицательного теста на COVID-19. Правило действует в том числе и для россиян.

Об изменении правил приема иностранных путешественников рассказали в Ассоциации туроператоров России. Информация размещена на сайте АТОР.

Результаты ПЦР-теста у всех прибывающих в страну туристов будут требовать с 10 сентября. Получить их необходимо не позднее чем за 96 часов до приезда на курорт.

Мальдивы открылись для отдыхающих иностранцев с 15 июля. Справку об отсутствии COVID-19 сначала у приезжих не требовали. Нововведение в правилах приема туристов появилось 31 августа.

На рейсах, летающих в страны авиакомпаний, запрашивали у пассажиров документы, подтверждающие отрицательный результат на коронавирус.

Некоторые отели на Мальдивских островах предлагают гостям бесплатно пройти тестирование перед вылетом.

С 31 августа желающие смогут путешествовать по Мальдивам между островами, но останавливаться только в тех отелях, которые прошли специальную сертификацию. Запрашивать прием туристов придется заранее — за два дня до их приезда.

С 7 сентября свои границы для россиян откроет Греция. В страну пустят до 500 человек в неделю и тоже с отрицательным тестом на COVID-19.