Россиянам рассказали, при каком условии их пустят на Мальдивы
Об изменении правил приема иностранных путешественников рассказали в Ассоциации туроператоров России. Информация размещена на сайте АТОР.
Результаты ПЦР-теста у всех прибывающих в страну туристов будут требовать с 10 сентября. Получить их необходимо не позднее чем за 96 часов до приезда на курорт.
Мальдивы открылись для отдыхающих иностранцев с 15 июля. Справку об отсутствии COVID-19 сначала у приезжих не требовали. Нововведение в правилах приема туристов появилось 31 августа.
На рейсах, летающих в страны авиакомпаний, запрашивали у пассажиров документы, подтверждающие отрицательный результат на коронавирус.
Некоторые отели на Мальдивских островах предлагают гостям бесплатно пройти тестирование перед вылетом.
С 31 августа желающие смогут путешествовать по Мальдивам между островами, но останавливаться только в тех отелях, которые прошли специальную сертификацию. Запрашивать прием туристов придется заранее — за два дня до их приезда.
С 7 сентября свои границы для россиян откроет Греция. В страну пустят до 500 человек в неделю и тоже с отрицательным тестом на COVID-19.