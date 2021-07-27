Россиянам рассказали, повысит ли цены Турция в бархатный сезон

В Ассоциации туроператоров России заверили, что Турция не планирует повышать цены для россиян в период бархатного сезона. Более того, отельеры будут держать их на уровне 2019 года. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Гендиректор отеля Otium Family Eco Club 5* Толга Кутбай рассказал, что 33% гостей в Турции — это туристы из России. По его словам, этот показатель вырос буквально с нуля. Отдых для россиян на турецких курортах открылся совсем недавно, при этом многие приезжают вместе с детьми.

Бизнесмены отмечают, что не хотят отпугнуть российских туристов, поэтому сохраняют прежнюю стоимость турпутевок. Они заверили, что уровень и качество сервиса не снизится. А бархатный сезон может продлиться до ноября, чтобы наверстать упущенное время без туристов.