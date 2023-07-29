Путешествия 29 июля 2023, 10:12 Россиянам рассказали, отменят ли в турецких отелях систему «все включено» Советник мэра Антальи Айык: в турецких отелях не отменят систему all-inclusive Freepik

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Турецкие отели не откажутся от системы «все включено» (all-inclusive), но возросшие цены на отдых и требования туристов могут привести к тому, что появятся различные вариации системы. Об этом РИА «Новости» рассказал советник мэра Антальи по туризму, экс-глава Федерации отельеров Турции Осман Айык.

Он пояснил, что требования у клиентов разные: кому-то нужен именно формат all-inclusive, кому-то хватает пансиона или вовсе отеля без завтрака. Когда в системе «все включено» много опций, а турист выбирает лишь некоторые из них, ему не понравится переплачивать за лишние для себя услуги, рассудил Айык. По его мнению, может появиться «какой-то базовый вариант», в который каждый клиент за отдельную плату сможет добавлять нужные именно ему опции — например, особый вид алкоголя.

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К отказу от системы «все включено» на этой неделе призвал председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции Бендеви Паландокен. Он указал на то, что туристы почти не покидают отели, и торговцы теряют доход. Осман Айык убежден, что на такой шаг Турция не пойдет. Если же вдруг это случится, за ней последуют другие страны.