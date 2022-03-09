Россиянам рассказали об альтернативах зарубежным курортам

Многие страны в связи с ситуацией на Украине запретили россиянам посещать свою территорию. Однако, по мнению президента «Уральской ассоциации туризма» Михаила Мальцева, отчаиваться не стоит, так как в России есть альтернатива зарубежным курортам. Куда можно отправиться на майские праздники в 2022 году рассказало URA.ru.

Тем людям, кто часто ездили на отдых в Альпы, можно отправиться в Приэльбрусье или Кабардино-Балкарию. Курорты Ставропольского края станут альтернативой отпуску в Карловых Варах. Вместо путешествия по Финляндии и Норвегии можно отправиться в Ненецкий автономный округ и город Нарьян-Мар. По мнению эксперта, отличным курортным направлением являются Калининградская область, а также страны СНГ, передали Nation News.