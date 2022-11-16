Путешествия 16 ноября 2022, 16:10 Россиянам рассказали о тонкостях отдыха в ЮАР «Вечерняя Москва»: россияне могут находиться на территории ЮАР не более 90 дней Unsplash

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Всего за 24,5 тысячи рублей российские граждане могут улететь в ЮАР. Об этом сообщил сайт Tourdom со ссылкой на тарифы авиакомпаний.

Турэксперты предупредили, что цены на билеты на данное направление будут варьироваться в зависимости от времени года. Например, в преддверии новогодних праздников цена на перелет может увеличиться до 100 тысяч рублей, передала «Вечерняя Москва».

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Чаще всего перелет в ЮАР происходит с пересадкой в таких странах как Катар, Турция, ОАЭ.

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«Наши граждане вправе находиться на территории ЮАР не более 90 дней. Никаких „ковидных“ ограничений при въезде в страну нет, необходимости заполнять электронную анкету тоже не имеется, в отличие от Индонезии», — отменили турэксперты.

Российские банковские карты в ЮАР, чаще всего, не работают. Поэтому для безопасного и комфортного отдыха лучше всего взять с собой наличные. Прививаться от каких-либо заболеваний перед полетом ЮАР не нужно, поскольку отели находятся в безопасных местах, добавили турэксперты.